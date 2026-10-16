Лавров охлади надеждите за мир. Русия не приема енергийното примирие

Русия отхвърля съществуването на договорено енергийно примирие с Украйна въпреки инициативата, обявена от американския президент Доналд Тръмп. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че примирие няма да има, а Кремъл обвини Киев в нарушаване на мораториума върху ударите по енергийни обекти. Противоречивите позиции поставят под въпрос възможността за бързо постигане на договореност, която да ограничи атаките срещу критичната инфраструктура.

Лавров отхвърли възможността за примирие

На 15 октомври Сергей Лавров беше попитан дали Москва е готова на отстъпки в рамките на мирните преговори. Руският външен министър отговори категорично, че „няма да има примирие“.

Изявлението идва след съобщенията на Тръмп за договорености, които трябваше да ограничат ударите по енергийната инфраструктура на Русия и Украйна.

Според анализа на американския Институт за изследване на войната (ISW) Москва продължава да отхвърля предложенията за компромис, направени от Вашингтон и Киев. Анализаторите смятат, че руското ръководство не показва готовност за съществени отстъпки по условията за прекратяване на войната.

Кремъл обвини Зеленски

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Украйна не е спазвала мораториума върху ударите срещу руски енергийни обекти.

От ISW обаче представят различна картина. Според института украинските сили са се въздържали от подобни нападения между 11 и 14 октомври, докато руските удари по украинската енергийна инфраструктура са продължили.

Песков обвини украинския президент Володимир Зеленски в нежелание да участва конструктивно в мирните преговори, като посочи поведението на Киев като пречка пред усилията на САЩ.

Нови тревожни сигнали от Черно море

В анализа на ISW се разглеждат и последните нападения срещу търговски кораби в Черно море.

Румънският външен министър Оана Цою съобщи за четири засегнати плавателни съда, включително в румънски териториални води и изключителната икономическа зона на страната. Тя обвини Русия за нападенията.

Неназован представител на НАТО заяви пред Ройтерс, че дроновете са били от руски произход. Публично представените данни обаче не позволяват независимо да бъде потвърдена отговорността за всеки отделен инцидент.

Междувременно украинските сили са възстановили пълния си достъп до военната сателитна комуникационна система Starshield на SpaceX след наложените по-рано ограничения. Достъпът остава географски ограничен до международно признатата територия на Украйна.