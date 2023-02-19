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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Владимир Пенев, художник

Георги Миланов, футболист

Детелин Далаклиев, световен шампион по бокс

Калоян Махлянов – Котоошу, сумист

Проф. Милена Моллова, пианистка

Стоян Сираков, журналист

Неда Спасова, актриса

Цветелина Пенкова, евродепутат

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Тагове: Рожден Ден 19 Февруари

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