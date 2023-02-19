Рожден ден днес имат
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Владимир Пенев, художник
Георги Миланов, футболист
Детелин Далаклиев, световен шампион по бокс
Калоян Махлянов – Котоошу, сумист
Проф. Милена Моллова, пианистка
Стоян Сираков, журналист
Неда Спасова, актриса
Цветелина Пенкова, евродепутат
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