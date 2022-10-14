Рожден ден днес имат
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Неофит, Патриарх Български и митрополит Софийски
Анахид Тачева, бивша телевизионна говорителка
Белчо Горанов, генерален секретар на БОК
Иво Ангелов, световен и европейски шампион по класическа борба
Мариус Куркински, актьор и режисьор
Николай Колев, бизнесмен
Димитър Ганев, политолог
Енчо Керязов, световноизвестен цирков акробат и еквилибрист, заместник-кмет на град Ямбол
Стоил Рошкев, писател, поет и журналист
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