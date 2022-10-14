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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Неофит, Патриарх Български и митрополит Софийски

Анахид Тачева, бивша телевизионна говорителка

Белчо Горанов, генерален секретар на БОК

Иво Ангелов, световен и европейски шампион по класическа борба

Мариус Куркински, актьор и режисьор

Николай Колев, бизнесмен

Димитър Ганев, политолог

Енчо Керязов, световноизвестен цирков акробат и еквилибрист, заместник-кмет на град Ямбол

Стоил Рошкев, писател, поет и журналист

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Тагове: Рожден Ден 15 Октомври

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