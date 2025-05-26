Рожден ден днес има Нешка Робева

Рожден ден днес празнува легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева.
Да почерпят още:
Боил Банов, режисьор
Емил Радев, евродепутат
Тихон Тивериополски, духовник, епископ на Българската православна църква
Борислав Драгомиров, футболист, вратар
Д-р Таня Данева, началник отделение по Детски болести в УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив
Ася Кънева-Пепеланова – началник Клинична лаборатория, УМБАЛ „Пълмед“
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