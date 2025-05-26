Рожден ден днес има Нешка Робева

Рожден ден днес празнува легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева.

Да почерпят още:

Боил Банов, режисьор

Емил Радев, евродепутат

Тихон Тивериополски, духовник, епископ на Българската православна църква

Борислав Драгомиров, футболист, вратар

Д-р Таня Данева, началник отделение по Детски болести в УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив

Ася Кънева-Пепеланова – началник Клинична лаборатория, УМБАЛ „Пълмед“

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