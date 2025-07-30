Общество

Рожден ден днес има най-успешната ни бадминтонистка

Вижте кой още черпи!

Рожден ден днес има най-успешната ни бадминтонистка | StandartNews.com
30 юли 25 | 6:00
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Агенция Стандарт

Рожден ден днес празнуват:

Гери-Никол, певица

Гергана Пейчева, шахматистка, европейска отборна шампионка от 2023 г.

Иво Иванов, бизнесмен

Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на ЕК в България

Мариян Огнянов, футболист

Петя Неделчева, шампионка по бадминтон, най-успешната ни бадминтонистка

Ради Здравков (Радослав), треньор по футбол

Радостин Кишишев, бивш футболен национал

Д-р Ивилин Тодоров, началник отделение по кардиохирургия в УМБАЛ „Софиямед"

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Автор Агенция Стандарт

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