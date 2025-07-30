Рожден ден днес има най-успешната ни бадминтонистка

Рожден ден днес празнуват:
Гери-Никол, певица
Гергана Пейчева, шахматистка, европейска отборна шампионка от 2023 г.
Иво Иванов, бизнесмен
Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на ЕК в България
Мариян Огнянов, футболист
Петя Неделчева, шампионка по бадминтон, най-успешната ни бадминтонистка
Ради Здравков (Радослав), треньор по футбол
Радостин Кишишев, бивш футболен национал
Д-р Ивилин Тодоров, началник отделение по кардиохирургия в УМБАЛ „Софиямед"
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