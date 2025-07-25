Рожден ден днес има любим шоумен

Рожден ден днес празнуват:

Александър Стефанов, скулптор и художник

Боян Магдалинчев, член и представляващ ВСС

Боян Чуков, международен анализатор

Евгения Атанасова, журналист и тв водещ

Проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК

Къци Вапцаров, шоумен

Никола Филчев, юрист

Сашо Диков, журналист и тв водещ

Живко Петров, пианист и композитор

Ангел Костов, помощник-директор административно-стопанска дейност в УМБАЛ "Софиямед"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com