Рожден ден днес има любим шоумен

Рожден ден днес празнуват:
Александър Стефанов, скулптор и художник
Боян Магдалинчев, член и представляващ ВСС
Боян Чуков, международен анализатор
Евгения Атанасова, журналист и тв водещ
Проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК
Къци Вапцаров, шоумен
Никола Филчев, юрист
Сашо Диков, журналист и тв водещ
Живко Петров, пианист и композитор
Ангел Костов, помощник-директор административно-стопанска дейност в УМБАЛ "Софиямед"
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