Рожден ден днес има легендарен олимпиец

Рожден ден днес празнуват:
Николай Бухалов, легенда в кану-каяка, единственият български спортист с два златни медала от едни олимпийски игри (Барселона, 1992) и бронзов медалист от Сеул, 1988, трикратен световен шампион
Георги Марков, юрист, бивш конституционен съдия, политик
Станислав Генчев, бивш футболист, национал и капитан, треньор
Зоя Василева, поетеса
Чавдар Георгиев, адвокат, бивш депутат
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com