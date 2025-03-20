Рожден ден днес има легендарен олимпиец

Рожден ден днес празнуват:

Николай Бухалов, легенда в кану-каяка, единственият български спортист с два златни медала от едни олимпийски игри (Барселона, 1992) и бронзов медалист от Сеул, 1988, трикратен световен шампион

Георги Марков, юрист, бивш конституционен съдия, политик

Станислав Генчев, бивш футболист, национал и капитан, треньор

Зоя Василева, поетеса

Чавдар Георгиев, адвокат, бивш депутат

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