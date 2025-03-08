Рожден ден днес има Киприан Старозагорски

Рожден ден днес има Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан.

Празнуват още куп популярни актьори: Александър Воронов, Велизар Бинев, Ели Скорчева, Милена Маркова-Маца, Силвия Русинова.

Да почерпят също:

Даниела Йорданова, бивша лекоатлетка със седем национални рекорда и множество медали от европейски и световни първенства

Проф. Милко Коларов, композитор, диригент

Проф. Митко Динев, скулптор

Чавдар Цветков, бивш национал по футбол, легенда на „Славия“

Д-р Павлина Павлова, началник Отделение по физиотерапия и рехабилитация в УМБАЛ „Пълмед“

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