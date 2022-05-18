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Рожден ден днес има Калина Константинова

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес има Калина Константинова
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Калина Константинова, вицепремиер по ефективно управление

Димитър Николов, икономист, кмет на Бургас

Атанас Славчев, пианист

Емил Емилов, актьор

Вълчан Петров, художник, живописец, монументалист

Ивет Лалова, лекоатлетка, европейска шампионка

Иван Станев, сценарист и поет

Тодор Славков, бизнесмен

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Тагове: Рожден Ден 18 Май

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