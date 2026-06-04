Рожден ден днес има естрадна легенда

Рожден ден днес празнуват:

Милица Божинова, певица от „Фамилия Тоника“

Мария Бакалова, първата българска актриса с номинации за „Оскар“, „Златен глобус“ и „БАФТА“

Димитър Дерелиев, бивш зам.-министър на културата

Спас Русев, бизнесмен

Чл. кор. проф. Николай Милошев, директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН

Антон Вълчанов, бивш футболист

Д-р Миряна Сечанова, хирург-мамолог, ръководител Център за млечни жлези „Софиямед“

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