Рожден ден днес има естрадна легенда

Рожден ден днес празнуват:
Милица Божинова, певица от „Фамилия Тоника“
Мария Бакалова, първата българска актриса с номинации за „Оскар“, „Златен глобус“ и „БАФТА“
Димитър Дерелиев, бивш зам.-министър на културата
Спас Русев, бизнесмен
Чл. кор. проф. Николай Милошев, директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН
Антон Вълчанов, бивш футболист
Д-р Миряна Сечанова, хирург-мамолог, ръководител Център за млечни жлези „Софиямед“
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