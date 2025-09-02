Радикална промяна в училище! Родителите стиснаха зъби

Радикална промяна в училищата замисля МОН

Министърът на образованието Красимир Вълчев излезе с предложение - учебният ден да започва по-късно, предаде БНТ.

Идеята няма да влезе в сила от тази учебна година, но започва общественото й обсъждане. Предложението трябва да се дискутира между училищните ръководства и родителите, а също така да се реши и проблемът с двусменния режим в повечето училища.

Родители не приемат идеята

От МОН са отправили препоръка към школата да разгледат възможността за по-късно начало на часовете и да проведат обсъждания с родители и учители.

"Смятам, че за момента особено в големите градове такъв тип обучение с по-късно започване е невъзможно да се случи. Учениците в 1-ви клас се приемат по местоживеене, а не по месторабота. Родителите трябва да имат достатъчно време да се придвижат до работното си място", каза пред БНТ Виктория Раева, родител на първокласник. Тя не приема предложението на МОН.

В 107-о училище учат само в една смяна

В столичното 107-о училище учат само в една смяна. Учениците от 1-ви и 2-ри клас започват учебните занятия в 8:50, а тези от 3-ти до 7-ми клас в 8:00 часа. "За мен е много важно децата да могат да се наспиват сутрин. Колкото повече са се наспали, толкова повече са концентрирани и мотивирани да работят. Доста по-ефективно е, когато децата започват по-късно, не спят първия учебен час", коментира Данко Калапиш, директор на 107 ОУ "Хан Крум".

Опитът на 119 СУ

От образователното министерство заявиха, че са отправили препоръка към училищата да разгледат възможността за по-късно започване на учебния ден и да го обсъдят с родители и учители. Обясниха, че по-трудно ще бъде за училищата, които са на две смени. Така учат в 119-о училище. За облекчение на учениците в началния етап, ръководството е решило те да започват в 8:20.

"Няма как да се започне по-късно за учениците от прогимназията, заради по-късното приключване на учениците в гимназиален етап. Златната среда за големите градове е да се започва при малките ученици около 8:20-8:30", заяви Диян Стаматов, директор на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов". Още една сграда трябва да бъде построена, за да може в 119-о училище да учат само в една смяна.

"Няма толкова места, които да бъдат използвани. Това е много бавен процес, много сериозен финансов ресурс", каза Диян Стаматов.

Нови сгради към 44 училища

От образователното министерство заявиха, че финансират 44 училища за изграждане и пристрояване на сградите им, което ще даде възможност за преминаване на едносменен режим.

