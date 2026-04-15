Пускат нови автобусни линии в София

Нови автобусни линии осигуряват директна връзка между квартали в периферията на столицата и метростанция „Бизнес парк“, съобщи кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

От днес районите „Косанин дол“, „Лозен парк“ и село Герман са включени в системата на градския транспорт чрез линии №180 и №182, които осигуряват пряк достъп до метрото. Според публикацията на Терзиев така се изпълнява поет ангажимент за интегриране на зони, които досега са били извън обхвата на обществения транспорт.

С промени в маршрутите на линии №65 и №107 се подобрява и достъпът от районите „Гърдова глава“ и ул. „Народен герой“ до метростанция „Красно село“, както и до трамвайните връзки по бул. „Цар Борис III“.

Кметът отбелязва, че новите транспортни решения създават по-добри възможности за придвижване в райони, където досега основните алтернативи са били използването на автомобил или сложни прекачвания с непредвидимо време за пътуване. Целта е да се осигури по-бърза и надеждна връзка с метрото и да се улесни ежедневното придвижване на гражданите.

Според Терзиев ефектът от подобни мерки се измерва чрез подобряване на качеството на живот – възможността за по-точно планиране на времето и по-голяма надеждност на градския транспорт.

Общината продължава обновяването на подвижния състав с нови електробуси, тролейбуси и трамваи, както и оптимизацията на маршрутите и разписанията.

Паралелно се работи и по разширението на метрото. Новият участък през „Подуяне“ е в заключителна фаза, а строителството в районите „Слатина“ и „Обеля“ продължава. Подготвят се и следващи етапи от развитието на подземната железница.

По думите на кмета, предприетите мерки са част от дългосрочна стратегия за по-добра свързаност на София, намаляване на трафика и подобряване на качеството на въздуха, като се насърчава използването на градски транспорт за сметка на личните автомобили.

Центърът за градска мобилност разкрива от днес нова автобусна линия 65, която ще свързва метростанция „Красно село“ с района на Боянската църква, и актуализира маршрута на линия 107.

