Проф. Рачев с прогноза „криво-ляво“. Седмицата топли, уикендът пак разваля

Облачно, но сравнително топло за сезона - така с обичайния си тон описа идните дни климатологът Георги Рачев в ефира на бТВ. „В планината ще е облачно, вятър, ниски температури, но от утре - затопляне“, обясни той и добави, че ни чакат „два процеса след обяд“, като „Източна България ще бъде обхваната от облачна система, която ще доведе до малко дъжд, малко сняг“.

По думите му в Югозападна България валежи не се очакват, докато в планините ще прехвърча сняг и ще духа силен вятър, което прави условията „не много подходящи за туризъм - облачно, мъгливо и студено“. В София обаче картината е по-ведра - „вече има положителни температури“, а от сряда до петък се очертава затопляне, преди „в събота студен въздух леко да понижи температурите през уикенда“.

Проф. Рачев не пропусна и традиционната си ирония към капризите на времето. „Времето няма да бъде повече като вчера с този студен вятър. Ще дойдат валежи главно в Източната половина. Вече стана традиция - през седмицата е криво-ляво добро, а през събота и неделя се разваля“, каза той с усмивка.

След уикенда ни очаква т.нар. „безизразно време“ - облачно и сравнително топло, като погледите вече са насочени към края на месеца. „Вторият голям процес – евентуално следващ циклон, се очертава около 24-25 януари. В неделя ще се разбере какво ще се случи“, уточни климатологът, като напомни, че средната януарска температура в София е малко под нулата, а сегашното време остава по-топло от обичайното, въпреки отрицателните сутрешни стойности.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com