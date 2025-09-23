Проф. Рачев с болка в сърцето. Каза с кого си вземаме довиждане

Този четвъртък ще си вземем довиждане с лятото. Но времето ще остане доста по-топло от нормалното за края на септември. Това обяви пред БТВ климатологът проф. Георги Рачев.

В сряда ни очакват може би последните температури над 30 градуса, поясни той.

В четвъртък навлиза средиземноморски циклон – ще превали тук-там, ще е по-хладно. Неделя и понеделник малко повече валежи.

От 30 и повече градуса ще стане 20 градуса и на дамите ще им е хладно, предупреди професорът.

В София ще вали малко. Но от 29-30 градуса температурите ща се понижат на 25 градуса.

"Крайно време е, лятото си отива. Навън няма да е кой знае какво, ще сложим по една дрешка отгоре. След което се връщаме на нормално есенно време. Температурите обаче ще са над нормите за октомври", каза той.

В Пловдив остава топло и слънчево. "Сутрин с елече", посъветва проф. Рачев.

