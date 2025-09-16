Проф. Рачев притесни! Идва жесток дефицит

Проф. Георги Рачев притесни зрителите, след като обяви, че утре валежите няма да са чак толкова много, колкото изглеждаха вчера.

Причината е, че обновлението тази сутрин показва, че едно циклонче ще се предвижи в източна посока, ще мине през Черно море и ще попълни жестокият дефицит на влага, който има и в съседна Турция.

Да не си мислим, че само при нас е суша. Вчера излязоха доста материали на турската метеорологична служба, които показваха, че в района, особено на Истанбул и на Източна Турция, дефицитът от влага е много висок, обясни Рачев.

Така че ще вали фактически в североизточната част на България утре и по всяка вероятност ще се получи един интересен ефект - евентуално по нашето Черноморие да превали, добави той.

Този циклон се движи към морето, и тук ще се срещнат физика на атмосферата и географията, и ще се получи тази химия по морето евентуално да паднат едни хубави валежи, които са крайни необходими. След това антициклонът ще се разпространи в цялата Южна Европа и ще стане едно хубаво лято, каза още Рачев.

Няма да е така, както беше през август и през юли, което показва че си отиваме към есента. Ще има пълноправна есен, по-топло от нормалното, и в момента сме с четири градуса над нормата. Температурите ще се понижат, разкри професорът.

Рачев разкри и какво ще е времето на 22 септември, който определи за един много хубав и уникален празник, и за 10-и път каза, че си заслужава да бъде национален празник.

На 22 септември ще бъде топло, слънчево и прекрасно време. Един ще прави буркани, друг ще събира гроздето, а трети просто ще си починат на морето, защото и морето ще бъде доста хубаво, заяви още по бТВ проф. Рачев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com