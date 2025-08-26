Приказно време във вторник, но на места ще има...

Във вторник ни очаква слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Южна България, но ще е без съществени валежи.

Ще духа слаб вятър предимно от север-североизток.

Минималните температури ще са между 8° и 17°. За София - 8°. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в столицата - около 26°.

Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.

В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове, но без съществени валежи.

Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват.

Ще духа до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е около 2 бала.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com