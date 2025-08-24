През август! Сняг заваля до България (Видео)

Изумителна гледка близко до България.

Температурите в планинските райони на окръг Марамуреш в Северна Румъния паднаха толкова много, че върховете на планината Родна бяха покрити с лек снеговалеж в неделя.

Снежинките, паднали в региона, предоставиха зрелищна гледка за туристите, които бяха на поход, но напълно необичайна за месец август.

Впечатлен от зимните сцени в края на горещото лято, един от туристите засне сцените.

Виждат се белите снежинки, контрастиращи със зеленината на лятото, превръщайки района в рядка картина по това време на годината.

Снеговалежът във видеото по-долу се е случил на връх Пиетросул Родней, който се намира на 2303 м надморска височина и е най-високият в Национален парк Роднейски планини. Роднейските планини са най-високите и най-трудни за преминаване в Източните Карпати, съобщава Antena 3.

По данни на Meteoplus, на върха на 24 август е било 0 градуса.

