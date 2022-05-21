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Празнувaт рожден ден днес

От: Агенция Стандарт -
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Празнувaт рожден ден днес
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Проф. Минчо Минчев, цигулар

Проф. Петър Киров, двукратен олимпийски шампион по класическа борба, преподавател в НСА

Михаил Вешим, писател

О.з. ген.-лейт. Атанас Самандов, бивш секретар по отбрана и сигурност на президента Плевнелиев

Румяна Сидерова, бивш член на ЦИК

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Тагове: Рожденици 17 Септември

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