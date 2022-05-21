Празнувaт рожден ден днес
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Проф. Минчо Минчев, цигулар
Проф. Петър Киров, двукратен олимпийски шампион по класическа борба, преподавател в НСА
Михаил Вешим, писател
О.з. ген.-лейт. Атанас Самандов, бивш секретар по отбрана и сигурност на президента Плевнелиев
Румяна Сидерова, бивш член на ЦИК
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