Потресаващ разказ на момиче, унижавано по брутален начин

Потресаващ разказ на момиче, което е унижавано по брутален начин в София.

Петокласничката била бита, дърпана, влачена, унижавана, принуждавана да целува обувките на побойничките, заплашвана, че ще бъде съблечена. Всичко това бе записано на видео, което скандализира страната.

Майката Сузана поиска да изрази притеснението си, че след като социалните служби са се намесили, те са решили да проверяват битовите условия в дома им и вместо да се чувства семейството защитено в този труден момент, то се чувства застрашено.

Момиченцето също застава с разказа си пред Нова тв за случилото се.

Не знам дали съм защитена и дали няма да се повтори това, което стана, тъй като враждата вече трае повече от 2 години. Но преди бях по-малка и те не смееха да ми посягат. Започнаха да ми посягат, откакто станах 5 клас. За първи път ме удариха на 22-и, разказа тя.

Едното момиче от тези, които гледаха, се разплака, молеше ги да спрат, но другите отказаха, разказва тя.

Според мен ме тормозят за удоволствие. Обвиняват ме, че съм говорила неща, които не съм казвала. Опитах се да говоря с момичето, но тя ми каза, че не решава нещата с думи, а с бой, разказва петокласничката.

Притеснявам се да не ги срещна тези момичета. Иска ми се да си оправим отношенията без бой. Според те трябва да бъдат наказани, защото това, което са направили, е тормоз, коментира момичето.

В петък от социалните ни се обадиха да отидем на разговор. Отидохме, разпитаха ни за всичко, говориха с дъщеря ми. По-скоро ги интересуваше в какви условия отглеждаме детето, а не какво се е случило с дъщеря ми. Не смятам, че аз съм човека, който трябва да бъде проверяван, а другите родители, коментира майката Сузана.

Днес очаквам да дойдат социалните вкъщи, за да огледат при какви условия живее детето ми, посочи тя.

Искам да ни обърнат повече хора внимание. След като се чу за станалото никой от училището не се е свързал с нас, посочи още майката.

Радослав Иванов, съсед на Сузана, е човекът, който разпространява видеото

Направих го, защото не бива да се подминават подобни зверства, напротив, коментира той.

За мен не е проблем, че видеото е качено в интернет и хората го гледат, а това, че лицето ми не е скрито. Трябваше само на другите момичета да се виждат лицата, а не моето, коментира момичето.

Това е насилие, което не мога да преглътна и инстинктивно разпространих видеото, за да се види какво се случва, коментира Иванов.

Това, което направиха тези момичета, не е нормално. Те бият по-малко дете от тях, това не е нормално. Можеше да говорим, да се разберем с думи, а не да се дърпаме за косите, да се бием. Аз не съм човек, който да бие. Аз съм човек, който използва думи, коментира момиченцето.

Искам ново начало, искам да отида в друго училище, защото те са там и не мога с тях да уча нормално и да имам приятели, коментира още тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com