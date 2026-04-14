"Пирогов" се напълни за Великден

Близо 2500 души са потърсили медицинска помощ в УМБАЛСМ Н. И. "Пирогов" през празничните и почивните дни около Великден. От всички случаи при около 1/5 се е наложило пациентите да бъдат хоспитализирани, като над 70 от тях са деца на възраст между 0 и 18 години.

Медицинските екипи в спешните кабинети за възрастни и за деца са работили при изключително тежко дежурство през празничния период.

Специалистите отчитат общо 14 приети пациенти само в Кардиологичната реанимация на болницата, като 6 от тях са с инфаркти. Най-младият пациент с инфаркт е мъж на 50 години, а най-възрастният и в най-тежко състояние е 71-годишен пациент.

Сериозно натоварване е отчетено и в Клиниката по нервни болести, Клиниката по неврохирургия и клиниките по травматология. Невролозите са извършили тромболизи при пациенти с инсулт, благодарение на които 6 човека са спасени.

През периода са регистрирани множество случаи на сезонни травми, както и тежки пътнотранспортни произшествия с мотоциклети. В резултат на тях 3 мотористи са приети с тежки наранявания.

Детските специалисти също алармират за нови инциденти с електрически тротинетки. Няколко деца са пострадали, сред които и младеж на 17 години и 9 месеца.

В спешния педиатричен кабинет екипите са оказали помощ на над 310 деца. От тях се е наложило 15 да бъдат хоспитализирани поради пневмонии, бронхиолити и вирусни инфекции.

В Клиниката по токсикология на УМБАЛСМ Н. И. "Пирогов" са постъпили тежки случаи на пациенти, които не са свързани с употреба на храна и алкохол по време на празниците.

Реанимационните звена на болницата, включително и детската реанимация, са поели най-тежките случаи, транспортирани от София и от различни региони на страната.

