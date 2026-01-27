Отиде си легендарна личност на наш град

Тъжна вест съобщиха от община Казанлък.

"ПОСЛЕДНО СБОГОМ!

С прискърбие научаваме, че ни е напуснала Стефка Таралежкова- първата Царица Роза.

Стефка Таралежкова е избрана за Мис Роза през 1960 година, като това бележи началото на традицията за празника на розата.

Благодарим за достойнството и великолепието, с което тя бе и завинаги ще бъде олицетворение на красотата и на началото на една вечна традиция!

Изказваме своите най-искрени съболезнования на близките, посочват от кметството.

