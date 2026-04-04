Отиде си легендарен полицай у нас

Внезапно почина генерал Валентин Петров. Генералът си е отишъл на 66-годишна възраст.

Той е бивш главен секретар на МВР и бивш директор на полицията в Пловдив. За кончината му съобщиха неговите близки.

"Семейството на Валентин Петров с голяма мъка съобщаваме, че внезапно загубихме нашия баща, съпруг и дядо!", написаха от семейството в профила му във "Фейсбук".

Погребението ще бъде утре от 15 часа, а опелото ще е в храм "Св. Николай Чудотворец" в Асеновград.

Валентин Петров е роден е на 15 юни 1959 г. в Етрополе. Завършва физика в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

През 1986 г. завършва Академията на МВР. Изкарва курс в Международната правоприлагателна академия на ФБР. През 1997 г. става началник на РПУ-Асеновград.

От 1998 г. е началник на служба "Полиция" в Пловдив. През 2000 г. завършва курс в Скотланд Ярд, а през 2002 г. и на Сикрет сървиз.

На 30 октомври 2002 г. е удостоен със звание генерал-майор от МВР с указ на президента Първанов. След това става директор на РДВР-Пловдив. На 25 юни 2004 г. е назначен за директор на Национална служба "Борба с организираната престъпност" на МВР.

На 21 септември 2005 г. е назначен допълнително за директор на Национална служба "Полиция" на МВР и удостоен със звание генерал-лейтенант от МВР. Остава на този пост до 28 ноември 2007 г., когато е определен за временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР.

Поклон пред паметта му!

