Отиде си гласът на Жан Виденов

Бившият разузнавач и шеф на пресслужбата на Министерския съвет в правителството на Жан Виденов Красимир Райдовски е починал. Тъжната новина бе потвърдена от дъщеря му Николета, предаде "Дир".

Райдовски си отиде след продължително боледуване малко преди да отбележи своя 80-годишен юбилей. Известен с чувството си за хумор приживе бившият шеф на правителствения пресцентър казваше, че не празнува рождения си ден, а на датата хората му звънят, за да проверят дали е жив.

Красимир Райдовски е роден на 6 юни 1946 г. в Пловдив. Завършил е ВНВУ "Васил Левски" във Велико Търново и Висшия икономически институт в София.

Той е бил щатен служител на Първо главно управление на ДС. Назначен е на 30.10.1968 г. за разузнавач III степен и постепенно стига до началник на отделение през 1985 г. Междувременно през 1976 година е бил обучаван 10 месеца в разузнавателна школа в СССР.

Райдовски е работил в "София прес", Българската национална телевизия и в Министерството на външните работи. В периода от февруари 1995 до ноември 1996 година е ръководител на пресслужбата на Министерския съвет при управлението на Жан Виденов.

