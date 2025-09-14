Остър удар по един от биячите на Кожухаров

Обвиняемият в хулиганство по делото за побоя срещу старши комисар Николай Кожухаров, шеф на русенската полиция, Кирил Гочев, е бил уволнен от ресторанта, в който е работел като сервитьор. Това стана ясно в петък по време на съдебното заседание в Апелативния съд във Велико Търново, съобщава anons.bg.

Защитата на Гочев представи нови документи, сред които медицинско свидетелство, удостоверяващо, че след инцидента той е получил силен удар в главата, след като е бил блъснат и се е ударил в автомобил. Заради болките е потърсил медицинска помощ в болница.

Адвокатът му Георги Георгиев внесе в съда и заповед за уволнение, издадена часове след публичното огласяване на случая.

Апелативният съд промени мярката за неотклонение и постанови домашен арест вместо задържане под стража.

