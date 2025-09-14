Борисов с ключов коментар за побоя в Русе

МВР избърза с коментарите за случая в Русе, защото бяха натискани да дадат версии.

Така лидерът на партия ГЕРБ Бойко Борисов коментира случая с нападението над директора на областната дирекция на МВР в града старши комисар Николай Кожухаров:

"Министърът като всеки човек, когато отидеш и си се представям и аз на негово място, всеки един гражданин да го намериш се откъснат бъбрек и счупени ребра, пребит, ще се изкажеш емоционално. Нима вие няма да се изкажете, ако е някой ваш колега?! Ще се изкажете. Това съм казал вчера. Не се хващайте за думата като такава, избързаха, защото вие ги натискахте непрекъснато да дадат версии. То има технологичен период и понеже кметът се изказа, областният се изказал. Как да се изкажат в първия момент? Човекът бере душа там, литър и половина кръв загубил, те какво да кажат – битият е виновен, това ли да кажат? Просто казах, че трябваше още малко само хладнокръвие, няколко часа, за да излязат записите и да се приключи още там и да се остави в съдебна фаза процесът".

