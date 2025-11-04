Обновена брошура помага на столичани да сменят партидите си за ток, вода, парно и природен газ

Овергаз се включи в съвместната брошура, която основните доставчици на ютилити услуги - Електрохолд, Софийска вода и Топлофикация София - издадоха в помощ на столичани, желаещи да сменят партидите си за ток, вода и парно. Допълненото издание съдържа и секция за смяна на партидата за природен газ.

Брошурата „Как да сменя партидата за ток, вода, парно и газ“ обединява на едно място най-важната информация за процедурите по откриване и прехвърляне на партиди за основните комунални услуги. В нея са описани изискванията, необходимите документи, сроковете и начините за плащане при всяка от компаниите.

Информационната брошура е достъпна онлайн на уебсайтовете на четирите компании, както и при техни партньори в рамките на Столична община. На сайта на Електрохолд Продажби е достъпна на адрес: https://electrohold.bg/bg/sales/domakinstva/stani-klient/prehvrli-partida/

Информация и контакт с дружествата може да се получи:

Електрохолд: тел. 0700 10 010, имейл [email protected], сайт electrohold.bg Софийска вода: тел. 0800 1 21 21, контактна форма sofiyskavoda.bg/qa Топлофикация София: тел. 0700 11 111, имейл [email protected], сайт toplo.bg Овергаз: тел. 0700 11 110, имейл [email protected], сайт overgas.bg



Проектът е част от стремежа на четирите ютилити компании да направят процесите по предоставяне на предлаганите от тях услуги по-лесни и достъпни за всички.





