Общество

Няма край! Меле от тирове затвори "Тракия"

Километрична колона от автомобили

18 авг 25 | 10:37
1040
Мира Иванова

Нямат край тежките катастрофи. Меле от тирове затвори "Тракия"

Катастрофа между четири тежкотоварни автомобила и лек автомобил затруднява движението по автомагистралата в участъка при 127-ми км. в посока Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. 

Шокиращи разкрития за автошколата на Виктор
18 август | 9:26
4305

Един човек е откаран за преглед в болница, по първоначална информация не е пострадал тежко.

Фаталният километър на Тракия. Нов инцидент!
17 август | 23:09
2300

Произшествието е от 07:30 часа тази сутрин. Като причина за него от полицията посочиха неспазена дистанция. 

Образувала се е "тапа" преди мястото на инцидента. Движението се осъществява в лявата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

Страшни факти за Виктор с аудито-убиец. Двама свидетели го молели...
17 август | 19:50
7370

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема катастрофи
Още от Общество
Коментирай