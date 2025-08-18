Няма край! Меле от тирове затвори "Тракия"

Нямат край тежките катастрофи. Меле от тирове затвори "Тракия"

Катастрофа между четири тежкотоварни автомобила и лек автомобил затруднява движението по автомагистралата в участъка при 127-ми км. в посока Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Един човек е откаран за преглед в болница, по първоначална информация не е пострадал тежко.

Произшествието е от 07:30 часа тази сутрин. Като причина за него от полицията посочиха неспазена дистанция.

Образувала се е "тапа" преди мястото на инцидента. Движението се осъществява в лявата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com