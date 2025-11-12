Общество

Нова драма в София. Тролейбус се заби в стълб

На място са екипи на полицията, движението е затруднено

Нова драма в София. Тролейбус се заби в стълб
Снимка: БТА
12 ное 25 | 23:35
527
Фатме Мустафова

Нова драма с градския транспорт в София.

Тролейбус се е блъснал в електрически стълб вляво от пътното платно на булевард „ Княгиня Мария Луиза“ в София, в близост до улица „Опълченска“.

От Столичната дирекция на вътрешните работи потвърдиха, че има произшествие, но засега няма подробности за случая и информация за пострадали, пише БТА.

На място са екипи на полицията, движението е затруднено, трафикът не е натоварен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема общество
Още от Общество
Коментирай