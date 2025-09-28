Нов кошмар на летище "Васил Левски". Пътниците останаха без думи

Авиокомпанията Wizz Air остави десетки българи, сред които и семейства с малки деца, да прекарат нощта на летище "Васил Левски"

Пътници от отменен полет за Ларнака, Кипър, разказаха за кошмарното си преживяване, след като са били оставени на произвола на съдбата без никаква адекватна информация и подслон.

Полетът от София за Ларнака е трябвало да бъде изпълнен на 25 септември. По план самолетът е трябвало да излети в 20:00 ч., но първоначално е обявено закъснение от 75 минути. Около 21:15 ч. всички пътници са качени на автобуси с уверението, че ще бъдат откарани до самолета. Вместо това, половин час по-късно те са върнати обратно в терминала, за да научат шокиращата новина – полетът е отменен и пренасочен за следващия ден в 11:30 ч.

От авиокомпанията са уверили пътниците, които не са от София, че ще им бъде изпратен имейл с линк за резервация на безплатен хотел. Когато хората обаче отворили линка, системата е показвала, че няма нито една свободна стая. В резултат на това десетки са били принудени да нощуват на летището. "Плачеше се, крещеше се, а хората просто не знаеха какво да правят“, разказват свидетели на хаоса пред TrafficNews.

Най-фрапиращото в случая е, че докато пътниците са преживявали кошмара на летището, в официалното приложение на Wizz Air полетът им е фигурирал като "кацнал навреме". През цялата нощ нито един представител на авиокомпанията не се е появил, за да даде обяснение за причините за анулирането.

Част от засегнатите вече са подали жалби за обезщетение, но от Wizz Air са ги информирали, че заради натоварения сезон отговорът може да се забави до 30 дни.

"Това е адска гавра за пореден път", коментират гневни пътници, според които подобни проблеми с нискотарифната компания са се превърнали в тревожна закономерност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com