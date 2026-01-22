НОИ предупреди! Кога спира пенсиите

Изплащането на пенсия в България не е безусловно и пожизнено. Законът позволява в определени случаи тя да бъде спряна или напълно прекратена служебно – без пенсионерът или неговите близки да подават заявление и без предварително предупреждение.

„Решенията се вземат от Националния осигурителен институт (НОИ), а основанията са ясно разписани в Кодекса за социално осигуряване.

Правото да прекрати или спре пенсията има длъжностното лице по пенсионното осигуряване към НОИ.

Процедурата обикновено е служебна, но в редица случаи се изискват документи, доказващи настъпила промяна – например навършване на определена възраст, сключване на брак, дипломиране или промяна в здравословното състояние.

Законът предвижда няколко ситуации, при които изплащането на пенсия спира напълно:

при смърт на пенсионера;

когато дете навърши възрастта, до която има право на наследствена или персонална пенсия, или бъде осиновено;

ако преживелият съпруг, получаващ наследствена пенсия, сключи нов граждански брак;

при отпадане на законовото основание за получаване на пенсията;

ако пенсионерът не се яви за задължително преосвидетелстване от медицинската експертиза, след като е бил служебно повикан.

При смърт на пенсионера плащанията се прекратяват от края на месеца, в който е настъпила смъртта. В останалите случаи – от датата, на която възниква основанието.

