НОИ отсече! Спират ли пенсии от 1 януари

Управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова взе участие в среща с гражданите на Дупница, организирана съвместно с омбудсмана Велислава Делчева. В рамките на приемния ден ръководителите на двете институции поставиха началото на съвместна кампания „Пенсиите в евро“, която е насочена към възрастните хора, във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Планирано е тя да обхване предимно малки населени места в страната, като основната цел е да бъдат информирани и консултирани пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна - от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измами.

По време на събитието управителят на НОИ и експерти от институцията предоставиха индивидуални консултации на присъстващите граждани.

„Няма да има никой от 1 януари, който да е с намалена, променена или спряна пенсия.

Това се отнася и за обезщетение за майчинство, бременност и раждане, както и за отглеждане на дете, за инвалидна пенсия или временна нетрудоспособност. Всичко ще се превалутира в полза на гражданите“, каза по време на срещата Весела Караиванова, предаде БГНЕС. Превалутирането на пенсиите ще стане по официалния курс, така че няма някаква опасност някой да загуби дори и минимален доход, посочи още тя.

От своя страна омбудсманът призова хората да не бързат да обменят сега левовете в евро, защото банките все още взимат такси за тази услуги.

„След 1 януари всеки спокойно може и в БНБ, и в останалите банки без такса да обмени парите си", каза още Делчева.

Освен с администрацията на омбудсмана, НОИ провежда своя информационна кампания за въвеждането на еврото. Основен акцент в нея са социалните услуги за стари хора – домове за стари хора, дневни центрове за стари хора, центрове за настаняване от семеен тип за стари хора и др. В кампанията са ангажирани всички 28 териториални поделения в страната, които със съдействието на местните власти ще се опитат да достигнат до жителите и на по-малките населени места.

Институцията участва активно и в комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България на Министерство на финансите и Българска народна банка.

