Нещо страховито връхлита България! Сериозна опасност през следващите часове

Страховита буря връхлита страната!

Първата мезо-конвективна система вече се е образувала и се насочва към Югозападна България. По прогнозни данни бурята ще се разшири и ще засегне и части от Северозападната част на страната.

В хода на деня се очаква формирането на още няколко подобни системи, които могат да обхванат почти цяла България. Въпреки това ще има и места с оскъдни или напълно липсващи валежи - характерна особеност на конвективните процеси, при които в един град може да вали, а в съседния - не. Това съобщават синоптиците от Meteo Balkans.

Днес се очакват гръмотевични бури поради преминаването на студен атмосферен фронт през страната.

Екипът на Meteo Balkans издаде карта с предупреждения за лошо време, които са валидни за 22 август 2025 г.

Ниво 1

Валежите на изолирани места над посочените райони ще са значителни по количества. Очакваните валежи могат да достигнат до 20-50 л/кв.м. Ще има условия за дребна по размер градушка и силни пориви на вятъра. Валежите ще са на изолирани места над оградените райони!

Ниво 2

Валежите на места над посочените райони ще са значителни по количества. Ще има условия за внезапни и силни пориви на вятъра. Висок е и рискът от материални щети. Очакваните валежи ще са между 50-80л/кв.м.

Явления: Средна и едра по размер градушка, силен вятър и обилни краткотрайни валежи.

