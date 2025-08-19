Не е истина! Кого спасиха пенсионерите у нас

Работещите пенсионери у нас са около 17% от всички, които получават доход от Националния осигурителен институт. От друга страна, над 450 000 безработни в България не искат да работят.

Атанас Кацарчев - гл. икономист на КТ „Подкрепа“: "Добре е за пенсионерите, че могат да докарат допълнителен доход, от друга страна не е добре за останалата част от обществото, тъй като не се предлагат достатъчно добри заплати, за да може някой да кандидатства за тези позиции."



Освен необходимостта от допълващ доход, демографската криза също допринася за нуждата от работещи пенсионери.

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ: "Част от пенсионерите остават да работят като възможност за продължаване на социалната им интеграция.

Това са хора с утвърдени трудови навици, с висока квалификация. В много случаи играят и менторска роля и обучават новопостъпилите служители. Пенсионерите са важни за българската икономика и са ценен човешки ресурс за нея."

Синдикатите са разтревожени, че голяма част от работещите пенсионери остават трудовоактивни, заради ниските доходи и високата инфлация - сумарно над 30% през последните няколко години.



Според Атанас Кацарчев работещите бедни за поредна година са се увеличили и вече са над 10, приближавайки 11% от работещите, което е показателно за състоянието на икономиката, за състоянието на пазара на труда.



На този фон в последните 10 години броят на работещите пенсионери в бюджетния сектор се е удвоил, показват още данните на НОИ.

