Напрежение по границите! Камиони се трупат на Капитан Андреево и Лесово

Трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове Капитан Андреево и Лесово за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР. Данните показват сериозно натоварване по основния транспортен коридор към Турция, където традиционно се образуват колони от тежкотоварни камиони в ранните часове.

На границата с Гърция движението се осъществява в двете посоки на всички гранични преходи за всички видове превозни средства. Въпреки това, заради стачни действия на гръцка територия, е възможно да възникнат временни затруднения и забавяния, особено за товарния трафик. От Гранична полиция препоръчват на пътуващите да следят актуалната информация преди тръгване.

На границите с Република Северна Македония, със Сърбия и с Румъния към момента обстановката остава спокойна. Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове, без данни за задръствания или допълнителни ограничения при преминаването.

