Наглост! Обезумяха от цени в наш курорт

Касова бележка от заведение в Пампорово разбуни духовете във фейсбук.

Жена разкри, че нейни приятели са платили 13,50 евро (26,40 лв) само за два чая и едно кафе. Тя сравни цените с топ курорти от Европа, като се оказва, че тук определено е доста по-скъпо.

"4,50 евро за кафе и 4,50 евро за чай на Студенец в Пампорово! В лева 26,40 за два чая и кафе. Пратиха ми касова бележка мои приятели от Испания,които са там .

Аз се върнах вчера от една от най-популярните и красиви ски зони в света Червиня-Цермат с над 300 км писти,там цените са по-ниски.

В Швейцария ,в Zermatt кафе 3,50 швейцарски франка на пистата, в Червиня Италия 1,50 евро.

Какво им става на нашите хора тук!", пише жената.

