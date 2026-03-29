Министър попари градове и села! Режим на водата

Проблемите с управлението на водните ресурси в България са толкова дълбоки и системни, че не зависят от това кой печели изборите. Това предупреди служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов в предаването „Защо?“ по bTV.

Попов, който за трети път оглавява МОСВ - в кабинета на Марин Райков, в правителството на Николай Денков и сега в служебния кабинет на Андрей Гюров, заяви категорично, че безводието ще остане дългосрочен проблем, независимо от политическия цикъл. „Изборите ще дойдат и отминат, но проблемът с безводието ще остане“, подчерта той.

Режимът на водата – неизбежен в част от страната

Министърът предупреди, че и през тази година ще има режим на водата в градовете, които вече са били засегнати. Ситуацията няма да се подобри значително, защото причините са структурни, а не сезонни.

Според Попов основният проблем е липсата на координация между институциите. Различни структури отговарят за различни елементи от водния сектор, но отговорностите им не са синхронизирани. Това води до хаос, забавя решенията и прави системата уязвима.

Загуби от 70–90% – абсурд в ЕС

Министърът беше категоричен, че е недопустимо в страна от Европейския съюз през 2026 г. да има населени места със загуби на вода от 70–80%, а на места и над 90%. Той определи ситуацията като „безобразна“ и подчерта, че липсата на надеждни данни допълнително затруднява управлението.

„В много случаи знаем, че има огромен проблем, знаем, че има големи загуби, но някой излиза и казва: "Ама те много от загубите са от кражби’. Това не е управление“, коментира Попов.

Европейските пари – фокус, който изкривява системата

Министърът посочи и друг системен дефект: прекаленото разчитане на европейско финансиране.

„Ние се фиксираме върху получаването на пари от Европейската комисия вместо върху реалните цели на системата“, заяви той.

По думите му това води до проекти, които се правят „за да се усвоят средства“, а не за да се решат реални проблеми.

Отпадъците – „много тъмен сектор“

Попов засегна и управлението на отпадъците, което определи като „много тъмен сектор“.

Той подчерта липсата на прозрачност при формирането на екотаксите и даде примери за огромни разлики с други държави в ЕС, без ясна обосновка.

Според него проблемът идва от слаб контрол върху частните организации, които определят таксите. Това е тема, за която се оплакват и редица чуждестранни посланици у нас.

Законодателни промени – опит за рестарт

Министърът обяви, че се подготвя пакет законодателни промени, които да направят системата по-прозрачна, по-конкурентна и по-малко зависима от частни интереси.

Целта е деполитизация, професионализация и реален контрол

