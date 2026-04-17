Мъчи ни четиридневна магнитна буря

Слънцето е решило да направи истинско светлинно шоу, чиито последици ще усетим от 17 до 20 април. Космическа буря от такъв мащаб е рядкост през пролетта. Тя не само влияе на настроението ви, но буквално може да е изпитание за кръвоносните ви съдове, пише rbc-ukraine.

Календар на червените дни: кога Слънцето ще удари най-силно

17 април (петък)

Началото на „турбулентността“. Магнитното поле едва започва да се колебае, но метеочувствителните хора може вече да усетят първите признаци – внезапна сънливост през деня и лека мозъчна мъгла. К-индексът остава на ниво 4.

18–19 април (събота и неделя)

Пикът на бурята. Мощен поток от йонизирани частици ще удари Земята. Това е така нареченото червено ниво (5–6 точки), когато технологиите могат да не работят правилно и главоболието може да се появи без видима причина. Тогава тялото работи на границата на адаптивния си капацитет.

20 април (понеделник)

Магнетичен махмурлук. Бурята ще отшуми, но ще остави след себе си следа от апатия. Работната седмица може да започне тежко, така че не планирайте нищо твърде взискателно.

