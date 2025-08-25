Легендарен синоптик с шокиращи думи за времето!

Емблематичен наш синоптик отправи остра критика към някои климатолози.

"Да се предсказва времето години напред е много несериозно, дори престъпно. Не е въпросът да се намираме на приказки, то сигурно има и автори, които може да си измислят и след пет години какво ще е. Такива предположения нямат практична стойност, но все пак още е лято."

Това казва легендата в предсказването на времето - Минчо Празников. И на 87 години той е в добро здраве и обича да ходи по суперите, за да пазарува храна.

"Но за зимата е рано да се каже каква е, нека да дойде есента и тогава ще говорим", споделя Празников.

"Вождът на индианците си харесал девойка от племето и я поканил в шатрата си. Приятелите му обаче започнали да му чукат и така го смущавали да си върши работата с нея и не можел да се съсредоточи.

Тогава му писнало, извикал другите и им казал да отидат да събират дърва. В същия момент попитали националната синоптична служба каква ще е зимата и оттам отговорили: "Щом индианците събират дърва, значи ще е много люта", смее се легендарният синоптик.

