Легендарен наш актьор със сензационна новина!

"Боже, намерих спасител за болестта си! Не мога да повярвам. Благодарен съм с цялото си сърце на д-р Милен Врабевски". Това каза през сълзи актьорът Георги Стайков, който от години се бори с множествена склероза.

Оттук нататък като лекар и като приятел ще следя здравословното състояние на актьора Георги Стайков и ще направя всичко възможно състоянието му да е под контрол, като ще плащам за рехабилитацията му с най-съвременните методи на лечение, които са на световно ниво.

Това каза за "България днес" председателят на фондация "Българска памет" д-р Милен Врабевски за приятеля си - актьора Георги Стайков, който от години страда от коварното заболявяне множествена склероза.

Медикът, който е собственик на най-голямата научноизследователска компания в Югоизточна Европа, която прави клиничнни изследвания на лекарства и медицинска апаратура, развива дейност в над 30 държави по света. Той споделя, че вече е превел първия транш за лечението на актьора, който преди близо 4 десетилетия спечели сърцата на българите с великолепното си превъплъщение в ролята на Ростислав от култовия филм на режисьора Иван Андонов - "Вчера".

"На Георги му предстои дълъг път, който струва доста пари. Непосилно е за повечето хора сами да посрещат такова предизвикателство. И ние решихме, че Георги Стайков е направил достатъчно много през годините за изкуството и културата в България, за да преживява този обиден дискомфорт да не може да поеме тази изключително важна част от възстановяването си... А му предстои доста дълъг и много мъчителен период", казва още филантропът д-р Врабевски. По негови думи заболяването на актьора се е развило пред поседната година и го е приковало към инвалидна количка.

Георги Стайков от години живее в Бургас със скромната си пенсия, която не стига за нищо, но продължава да вдъхновява със своя дух и характер. "Знам много езици, а в момента уча турски език, много е звучен, мелодичен, и не дотам лесен", каза актьорът пред "България днес", който като ученик в Класическата гимназия в София е изучавал латински, старогръцки и старобългарски езици.

