Катастрофи, пожари, докога? Не виждаме ли какво ни убива

Катастрофи, пожари, трагедии, престъпления заливат новините всеки ден. Причините са много и многопластови, но за съжаление в 90% от случаите коренът има едно име и това е ФУНКЦИОНАЛНАТА НЕГРАМОТНОСТ.

Това пише в социалните мрежи доц. д-р Даниела Караангова, специалист по публично управление и образователни стратегии.

Ето още от поста й:

Дали щеше да се случи трагедията със сестрите Белнейски, ако те бяха от по-интелигентно семейство, осъществяващо контрол върху децата си?

Съмнявам се.

Още ми звучи в ушите обяснението на Фани Белнейска пред Мартин Карбовски, че нищо лошо не ѝ минало през ума като три дни нямала информация от дъщерите си.

Дали щеше да изгорят вековни гори на Пирин, ако хората осъзнаваха колко опасно е да хвърлят фасове, да палят огньове или да си палят дори боклука на двора?

Съмнявам се.

Дали нямаше да са живи още онези хора, които преди няколко години загинаха от мълния, защото се бяха скрили под дърво в центъра на София?

Сирийският лекар и всички жертви от последния инцидент също щяха да са живи, ако шофьорът убиец имаше поне критичния минимум разсъдък?

Примерите са хиляди.

Да не знаеш някое класическо произведение, исторически факт или автор си е пропуск, но поне няма да застраши живота на теб и на околните.

Функционалната неграмотност обаче убива. Убива нас, децата ни, природата, околните.

Не случайно образованието не е лукс, а въпрос на национална сигурност.

