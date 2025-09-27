Изненада от октомври! Голямото застудяване /ПЪЛНА ПРОГНОЗА/

Тази есен няма да бърза към зимата – октомври се очертава като спокоен, по-топъл от обичайното месец, с малко валежи и много слънце. Но носи и огромна изненада

Според последните прогнози от водещите европейски модели, октомври ще ни донесе дълги периоди със стабилно време и температури над обичайните за сезона. Причината – отслабеният полярен вихър, който вместо да дърпа студен въздух към нас, позволява на по-топли въздушни маси от Атлантика и Средиземноморието да достигат дълбоко в Европа.

Златна есен в първата половина на месеца

Началото на октомври ще предложи почти идеална есен – слънчево, спокойно и сравнително топло време. В равнините – температури между 18 и 22 градуса през деня, а нощем – около 8–12°C. В планините също ще е приятно – около 12–16°C на 1500 м височина.

Валежите в първите десет дни ще са слаби и на малко места – до 20–30 литра на квадратен метър, предимно в източните и планинските райони. Възможни са кратки дъждове около 8–10 октомври, но без големи изненади. През това време, условията ще са отлични за туризъм, а по Черноморието дори може да се усети последен дъх от лятото – с температури на морската вода до 23°C.

Средата на месеца: малко дъжд, но топлото време остава

Към 15 октомври се очакват някои промени – преминаване на атмосферни фронтове ще донесе повече облаци и превалявания, но температурите ще останат сравнително високи. През деня ще е около 16–20°C, а нощем – между 5 и 7°C. На места, особено в котловините и Северна България, са възможни утринни мъгли и първи слани.

Очаква се и по-осезаемо раздвижване във времето – въздушните маси ще се смесват, а това ще води до по-чести и по-продължителни превалявания. Валежите през втората десетдневка може да достигнат 30–40 литра на квадратен метър.

Краят на месеца: първи истински вкус на зимата

Последните дни на октомври ще бъдат най-динамични. Полярният вихър ще бъде в най-слабото си състояние за месеца, което означава едно – студените маси от север ще имат „зелена светлина“ да стигнат и до България.

Температурите през деня ще паднат до 12–16°C, а нощем – между минус 2 и 5°C. В котловините около 25–28 октомври са възможни първите по-сериозни застудявания – до минус 5°C. В планините над 1500 м ще има и първи валежи от сняг – най-вече в Рила и Стара планина.

През това време валежите ще са най-много за месеца – 40–60 литра на квадратен метър, с риск от мокър сняг по високите върхове. Ще духат и по-силни северни ветрове (20–35 км/ч), които ще раздвижат морето – очаква се умерено вълнение до 5 бала.

Какво още да очакваме?

Средните месечни температури ще са по-високи от обичайното:

За равнините – между 20 и 23°C

В планините – между 3 и 8°C

Месечната сума на валежите ще е в нормата:

Между 30 и 50 л./кв.м за повечето райони

До 70 л./кв.м в планините

Условията за туризъм в планините ще бъдат отлични – особено в първата половина на месеца

В Добруджа и Тракия реколтата ще може да се прибира спокойно – времето е подходящо за работа на открито

Внимание за шофьорите! Утринните мъгли и първите слани в края на месеца могат да създадат рискове по пътищата

Октомври тази година ще бъде есен в най-добрия й вид – с много слънце, меки температури и малко валежи. Но в края на месеца не забравяйте якето – зимата ще напомни за себе си.

