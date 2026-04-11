Изкуственият интелект заплашва месарите

Разкриха още професии, които могат да бъдат унищожени от изкуствения интелект.

Синдикалисти предупреждават за отрицателни последствия от мащабното навлизане на изкуствения интелект. Според тях някои професии ще станат излишни.

Една от тези професия е на мияча на чинии. Това е повтарящо се действие, което изкуственият интелект може да извършва вместо човека. Друга такава работа е въвеждането на данни в таблица в Excel.

„Изкуственият интелект трябва да се развива, но той трябва да бъде в помощ на работника, а не да го замества изцяло. По този начин ставаме свидетели на технологична безработица. Това даже няма икономическо обяснение - безсмислено е да имаш икономически ръст, а в същото време хората да остават без работа“, коментира Любослав Костов от КНСБ пред bTV.

Професията на месаря също е под заплахата да стане излишна заради изкуствения интелект. Да не говорим за производството, където и сега роботи произвеждат автомобили вместо хора.

„Като цяло изкуственият интелект не е страшен, ако се използва умело. Той повишава производителността, възможностите за доходи и премахва досадния труд“, коментира Ивайло Калфин от Европейска фондация за подобряване на условията на труд и живот, пише "Блиц".

Професии като ландшафтният архитект няма да изчезнат, защото изискват креативност.

„Да, изкуственият интелект помага, но той не може да свърши работата така, както един човек би могъл”, обясни ландшафтният архитект Славина Ковчазова.

В наши дни изкуственият интелект се използва най-много във финансовия сектор и транспорта, а най-малко в селското стопанство и строителството.

