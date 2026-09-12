Изкуственият интелект заплашва месарите
Някои професии ще станат излишни
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Някои професии ще станат излишни
В качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление по чл. 144, ал. 3 от НК е привлечен 28-г. месар В.П. от Банско. Доказано е, че той...
Враца. Мъртво пиян търговец на меса от Враца уби пешеходец до бензиностанцията на "Петрол" на изхода от града към Оряхово около 20 часа в неделя. Почи...
Дават стипендии на младежи да учат непривлекателни занаяти