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Имат рожден ден днeс

От: Агенция Стандарт -
Имат рожден ден днeс
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Проф. д-р Георг Краев, културолог и фолклорист

Проф. дпн Георги Манолов, ректор на Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

Димитър Рашков, скулптор

Проф. Елена Кутева, директор на ансамбъл „Филип Кутев“

Ивайло Калоянчев, актьор

Иван Цанев, поет

Иван Христов, тв водещ и продуцент

Проф. д-р Людмил Георгиев, икономист

Николета Лозанова, модел и тв водеща

Светослав Иванов, журналист, репортер и водещ на предаването „120 минути“ по bTV

Николина Ангелкова, бивш министър на туризма

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