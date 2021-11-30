Имат рожден ден днeс
Проф. д-р Георг Краев, културолог и фолклорист
Проф. дпн Георги Манолов, ректор на Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив
Димитър Рашков, скулптор
Проф. Елена Кутева, директор на ансамбъл „Филип Кутев“
Ивайло Калоянчев, актьор
Иван Цанев, поет
Иван Христов, тв водещ и продуцент
Проф. д-р Людмил Георгиев, икономист
Николета Лозанова, модел и тв водеща
Светослав Иванов, журналист, репортер и водещ на предаването „120 минути“ по bTV
Николина Ангелкова, бивш министър на туризма
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