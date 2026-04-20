Гръмотевици и риск от градушки тормозят страната още днес

Денят започва със сравнително спокойно време, но още следобед обстановката в страната ще се промени рязко. Очакват се краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки в редица райони. Вятърът ще се усили, а температурите за начало ще останат в пролетни граници. Предстои динамично време, което ще продължи и през следващите дни.

Облачността се сгъстява и носи бури следобед

Преди обяд над по-голямата част от страната ще има висока и средна облачност, като по-значителна ще бъде тя над западните райони. След обяд атмосферата ще стане нестабилна и ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в източните, южните и планинските райони, ще паднат краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Налице са и условия за локални градушки, особено в зоните с по-интензивна облачност.

Вятърът се усилва, температурите остават пролетни

Ще духа умерен западен вятър, като в Дунавската равнина временно ще се усилва до силен. В Източна България през по-голямата част от деня ще се усеща умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, по Черноморието между 15° и 18°, а в София около 20°.

Планините - дъжд, гръмотевици и сняг по високото

Над планинските райони ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност. Следобед на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, а над 2000 метра - от сняг. В източните планински райони валежите ще бъдат съпроводени и с гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен, а по-късно през деня и силен от запад-северозапад. Температурите ще достигнат около 12° на 1200 метра и около 4° на 2000 метра.

По Черноморието - спокойно начало, бурен финал

По крайбрежието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развие купеста облачност, а към края на деня на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен, а следобед временно силен от юг-югоизток. Температурите ще останат между 15° и 18°, морската вода е около 11°-12°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Следва рязко застудяване и валежи в средата на седмицата

Във вторник и сряда облачността ще бъде значителна, а валежите ще обхванат повече райони, особено в Южна и Източна България. В планините над 1500 метра ще вали сняг. Вятърът ще се ориентира от север и ще доведе до съществено понижение на температурите. В сряда минималните ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 10° и 15°.

Към уикенда - повече слънце и ново затопляне

В следващите дни облачността ще бъде променлива, като в четвъртък на отделни места все още са възможни слаби превалявания. В петък вероятността за валежи намалява. Вятърът от северозапад отново ще се усили след кратко отслабване. В събота и неделя времето ще бъде предимно слънчево, вятърът ще отслабне и временно ще се ориентира от юг-югозапад. Температурите ще започнат да се повишават и в по-голямата част от страната ще достигнат около 20°.

