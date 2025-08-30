Голяма трагедия с младеж от "Игри на волята".
В официалната фен страница на шоуто пуснаха пост във Фейсбук за трагедията, която се е случила дни преди началото на риалити формата.
30-годишният Христо от Симитли е починал внезапно. Той е открит безжизнен в квартирата си в София.
Младежът се е готвел за участие в популярното предаване.
Ето какво написаха във фен групата на състезанието, където споделят и снимка на момчето:
Тъга в Симитли – почина Христо Кордев
Симитли е в траур след внезапната загуба на Христо Кордев – млад мъж, когото всички познаваха като добро, възпитано момче, красавец, спортист и планинар.
Христо се е готвил за участие в „Игри на волята“, работил е като готвач в столичен ресторант и е събирал пари, за да отвори собствена пекарна – мечта, която за съжаление няма да успее да осъществи.
Общността го помни с усмивката, добрината и силния му дух.
Почивай в мир, Христо!
