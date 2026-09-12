Голяма трагедия с младеж от "Игри на волята"
Той е открит безжизнен в квартирата си в София
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Той е открит безжизнен в квартирата си в София
Повръща ми се от лицемери, каза депутатът
Да спрем концесиите и назначенията, които ГЕРБ правят в момента, зове соцлидерката
Шарлопов-старши е издъхнал в столична болница
Абитуриентът издъхнал в адски мъки от коронавирес, баща му вини лекарите
Синчето им Христо стана на 4
Софийски градски съд остави в ареста Александър Донов, един от двамата пребили 3-годишния Христо, за който трябвало да се грижат. Другият задържан за...
Софийският градски съд (СГС) ще гледа мярката за неотклонение на 18-годишния Патрик Първев - единият от двамата задържани за побоя над 3-годишния Хрис...
Софийският градски съд остави за постоянно в ареста 18-годишния Патрик Първев, който е един от обвиняемите за предумишлено убийство на малкия Христо....
Патрик Първеев и Александър Донов пратиха малкия Христо в болница след жесток побой
"Искам да бъда оправдан", заяви Патрик Първев, обвинен заедно с приятеля си Александър Донов за побоя над 3-годишния Христо. Младежът е поискал сам д...
Пребитият жестоко от двамата си "бавачи" Христо вече пее, говори и се радва на мама. И нищо чудно жестоката травма, получена от него на тригодишна въз...
Решетки за палачите, мъчили го 10 дни, нокаутирали го с юмрук "Фейсбук" брани Невена, уговорката й била бащата на Александър да гледа детето Лъч све...
Христо е бит в продължение на дни, съобщават от обвинението „Съжалявам". Това заяви в съдебната зала Александър, който заедно със своя приятел преби...
Граждани, сред които много артисти и бизнесмени, създадоха група във Фейсбук, която е в защита на цигуларката Невена Вeлинска, чието 3-годишно дете бе...
Софийски градски съд решава днес дали ще останат в ареста момчетата, пребили по жесток начин 3-годишния Христо. Александър Донков и Патрик Първев бяха...
Христо. Той е на 3, не на 33. Но е разпнат - в реанимацията на "Пирогов". Главата му - рана, кърпена заради мозъчния кръвоизлив. Вратлето - белязано о...
3-годишното момченце все още е в кома в "Пирогов" Двамата тийнейджъри, пребили 3-годишния Христо, са снимали с мобилни телефони насилието на него, тв...
"Стандарт" разполага със снимка на младежите Александър Донков (ляво) и Патрик Първев (дясно), които жестоко пребиха 3-годишния Христо. На фотоса, пр...
Младежите Александър Донков и Патрик Първев, които жестоко пребиха 3-годишния Христо, са правили снимки с телефоните си. Това предаде БНР. Побойницит...