Високо напрежение! Искри заради Антикорупционната комисия

Ново напрежение се нагнети между досегашното управляващо мнозинство и опозицията. Поводът е законопроект на ГЕРБ, с който се закрива Комисията за противодействие на корупцията.

С промените правомощията ѝ се прехвърлят към сметната палата и ГДБОП, а висящите производства остават под контрола на наблюдаващия прокурор.

Промени в тази посока предложиха и от ДПС-Ново начало, които обаче предлагат функциите ѝ да преминат към Сметната палата и ДАНС.

Опозицията възрази остро срещу идеята и припомни, че и тя има идея за реформа на комисията.

В мотивите към законопроекта вносителите припомнят, че със създаването си в края на 2023 г. КПК е получила всички правомощия за оперативно-издирвателна дейност, включително използване на специални разузнавателни средства, както и дейност по разкриване и разследване на корупционни престъпления. Антикорупционната комисия не е донесла добавена стойност с борбата с корупцията във висшите етажи на властта, тъй като последната дума има разследването е прокуратурата. Именно затова каквато и да бъде структура за разследване и разкриване на престъпна дейност, която може да бъде създадена, то тя винаги ще е зависима във функционален план от прокуратурата, се казва в мотивите.

Ако текстовете на ГЕРБ-СДС бъдат одобрени, с влизането в сила на промените КПК трябва да предаде на ДАНС всички архивни оперативни дела. Останалите бази данни в Антикорупционната комисия, съдържащи информацията относно тези дела, се унищожават незабавно. Действащите дела на оперативен отчет пък се прехвърлят към ГДБОП. Висящите пред КПК разследвания се връщат на наблюдаващите прокурори.

