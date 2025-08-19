Гърция стегна примката! Жестоки глоби за шофьори

Жестоки глоби за шофьорите налага Гърция

С особена строгост се наказва ползването на мобилен телефон от водачите на автомобили. За първо нарушение глобата е 350 евро, но за трето е 2 000 евро и отнемане на книжка за една година.

При предизвикване на пътно произшествие от ползване на мобилен телефон глобата е 4 000 евро и до осем години без книжка.

За преминаване на червен светофар глобата е до 2 000 евро и шофьорът остава без книжка за една година.

Повишават се и санкциите за употреба на алкохол. При проба с висок процент на алкохол водачът е заплашен и със затвор до 5 години. При рецидив на нарушението остава без книжка за 10 години

Паркиране на рампа за инвалиди вече се наказва с 2 000 евро и една година без книжка.

Увеличиха се също санкциите за шофиране на мотоциклет без каска. Гърция е на първо място в Европа по смъртни случаи с мотори. При първо нарушение се плаща 350 евро и при всяко следващо сумата се удвоява.

Целта на новите мерки е да се намалят жертвите по пътя, казаха от правителството.

