Ето на коя дата ни връхлита следващата силна магнитна буря

От 13 до 17 април геомагнитната обстановка ще остане предимно стабилна. Въпреки очакванията за поредица от магнитни бури, през този период не се прогнозират силни геомагнитни смущения. Най-големите колебания се очакват само в началото на седмицата, пише RBC-Ukraine.

Магнитни бури 13–17 април: прогноза

През втората половина на април не се очакват значителни геомагнитни бури. Данните от прогнозите показват, че условията ще бъдат значително по-спокойни в сравнение с миналата седмица. Леко повишаване на активността е възможно само на 13 април, но дори и тогава тя няма да достигне нивото на пълноценна магнитна буря.

13 април

Възможни са слаби геомагнитни колебания. Това е т.нар. умерено жълто ниво, което рядко причинява сериозни ефекти. Такива колебания обикновено се усещат само от хора, чувствителни към промените във времето.

14–17 април

Предимно спокойни условия без резки промени. Геомагнитната активност остава в нормални граници.

Кога се очакват по-силни бури

Според предварителните оценки, по-силна геомагнитна активност може да се появи около 18 април. Още вечерта на 17 април е възможно да започнат по-мощни геомагнитни колебания.

